Engels bedrijf brengt nu ook bod uit op Sea King RS02 Bart Boterman

14 april 2020

13u34 0 Koksijde Er is nog steeds kans dat we de iconische reddingshelikopter Sea King opnieuw in de lucht bezig zullen zien. Na een eerste bod op de Sea King RS04 heeft het Engelse bedrijf Historic Helicopters nu ook een bod uitgebracht op het toestel RS02. “Ik hoop dat Defensie beide biedingen aanvaardt. Iconische helikopters als deze horen thuis in de lucht”, zegt flight engineer Brecht Vandecasteele. De biedingsronde liep normaal gezien vorige vrijdag af, maar is echter verlengd tot 24 april.

Brecht Vandecasteele (43) uit Deinze is al 17 jaar flight engineer op het veertigste smaldeel in Koksijde en heeft er zelf meer dan 2.000 vlieguren op zitten. Vroeger was dat met de Sea King maar sinds maart 2019 voor goed met de veel modernere NH90 Caiman. Defensie doet de twee laatste Sea Kings RS02 en RS04 van de hand voor de wisselstukken via een veiling. “Ik zou het enorm jammer vinden mocht de Sea King nooit meer vliegen. Zo’n iconisch toestel hoort thuis in de lucht. Ik ging op zoek naar een manier om de Sea King een tweede leven te geven en kwam in contact met het bedrijf Historic Helicopters, uit Yeovilton in Engeland. Het bedrijf restaureert oude heli’s om in te zetten op airshows”, zegt Brecht.

Al in december bracht Historic Helicopters een bod uit op de RS04. “Niet het hoogste bod, wel het meest passionele. Intussen zijn nog meer middelen vrijgemaakt en is ook een bod op de RS02 uitgebracht. Ik hoop dat Defensie beide biedingen aanvaardt zodat de Sea Kings van de sloop worden gered”, aldus Brecht Vandecasteele. Normaal gezien liep de biedingsronde op beide toestellen vorige vrijdag af, maar de termijn is verlengd tot 24 april. “Jammer, want ons dossier was tijdig en correct. Ik hoop dat we alsnog aan het langste eind trekken”, besluit Brecht.

3.309 reddingsmissies

Sinds hun ingebruikname vlogen de vijf Sea Kings samen bijna 60.000 vlieguren bij elkaar en daarbij voerden ze 3.309 reddingsmissies uit. Volgens Defensie werden met de Sea Kings 1.757 personen uit vaak benarde omstandigheden gered. De RS01 ging al in 2008 uit gebruik en verhuisde naar het legermuseum in Brussel. De gemeente Koksijde kocht in maart vorig jaar de RS03 als museumstuk. In diezelfde maand besloot ook de luchtvaartschool VLOC in Oostende de RS05, het toestel in afwijkende kleuren, aan te kopen als studieobject. De twee resterende toestellen RS02 en RS04 staan dus nog steeds te koop.