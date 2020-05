Elisabeth viert 100ste verjaardag in woonzorgcentrum Noordduin Gudrun Steen

12 mei 2020

14u17 0 Koksijde Donderdag viert Elisabeth Tistaert haar 100ste verjaardag. Ze verblijft sinds vier jaar in het woonzorgcentrum Noordduin in Koksijde.

Bij het woonzorgcentrum Noordduin, dat deel uitmaakt van de groep Armonea, is het tijd voor een feestje. “De 75 bewoners zitten dan wel noodgedwongen geïsoleerd, toch willen we verjaardagen zeker vieren. We kijken dan ook uit naar het eeuwfeest van Elisabeth”, zegt directeur Katrien Servayge. Op 14 mei 1920 werd Elisabeth geboren in Strombeek-Bever. Ze was de oudste van drie. Haar broer en zus zijn ondertussen overleden. Tot haar zestiende ging ze naar school waarna ze als kamermeisje aan de slag ging bij de graaf en gravin op het kasteel van Bever. Later mocht ze ook koken voor de hogere klasse zoals baronnen en architecten. “In 1944 trouwde Elisabeth met Maurice De Blaes”, zocht Katrien op. “Ze woonden in een conciërgehuis bij het kasteel en kregen met Jean en Jeanine twee kinderen. In 1999 moest ze afscheid nemen van haar echtgenoot. Twaalf jaar geleden ruilde ze het binnenland in voor de kust waar ze op een appartement in De Panne woonde. Sinds vier jaar is ze bewoonster in ons centrum. Ze hoort of ziet bijna niets meer maar toch kan ze zich met haar rollator of rolwagen nog verplaatsen. Ze geniet van een lekker stukje biscuittaart met fruit en peperkoek. Structuur vindt ze belangrijk. Donderdag zullen haar alvast verrassen.”

Noordduin is helaas niet volledig coronavrij. Momenteel zitten er vier besmette bewoners in quarantaine.