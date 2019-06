Elektrische fietsen gestolen van gezin op vakantie Jelle Houwen

22 juni 2019

10u04 0

In de Goudenboomstraat in Koksijde stelde een gezin op vakantie zaterdagochtend vast dat hun twee elektrische fietsen gestolen waren. Het gaat om een gezin uit het Waalse Embourg in de provincie Luik. Zij hadden de voorbije week een vakantiewoning gehuurd en stalden hun twee elektrische fietsen in een stalling. Die waren slotvast achtergelaten. Dieven konden die toch stelen. De politie stelde een pv op.