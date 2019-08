Eikelmuis krijgt zijn nest op site abdijmuseum Ten Duinen GUS

05 augustus 2019

07u15 0 Koksijde Eeuwen terug leefden er monniken, vandaag voelt onder meer het knaagdiertje de eikelmuis zich thuis op de site van het abdijmuseum Ten Duinen.

Daarom kocht de gemeente acht kasten in houtbeton aan zodat de eikelmuis een dak boven zijn en haar hoofd heeft. Het waren leden van de ornithologische vereniging De Roodmus die bij controle van hun vogelkasten vaststelden dat het knaagdiertje er leefde. Eddy Vandenbouhede van de Huismussenwerkgroep Koksijde trok daarop naar de gemeente. Hij verkreeg extra nestgelegenheid. “In de volksmond wordt het diertje ook wel fruitratje genoemd”, weet Eddy. “Je herkent ze aan hun zwart ‘zorro-masker’ en lange pluizige staart. Je vindt er vooral in kleine loofbosjes met een ruigere ondergroei. Omdat de eikelmuis ’s nachts leeft, zien veel mensen het niet.” Schepen van Leefmilieu Guido Decorte (LB) was gecharmeerd door het verhaal. “We brengen er de rijke biodiversiteit in Koksijde mee onder de aandacht.”