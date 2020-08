Eerste Toppiekamp is top voor 41 kinderen van de lagere school. Leerachterstand wegwerken op een speelse manier Gudrun Steen

20 augustus 2020

10u03 0 Koksijde Voor de eerste keer organiseert het team van het sociaal huis in Koksijde een toppiekamp. Deze en volgende week zijn daarvoor 41 kinderen ingeschreven. Vijftien vrijwilligers zorgen voor een afwisseling van taken en leuke spelletjes.

Het kamp staat open voor kinderen die tijdens de lockdown een leerachterstand opliepen. De vrije basisschool de ARK en de gemeenteschool van Oostduinkerke namen het initiatief. Elke lagere school uit Koksijde selecteerde de kinderen die in aanmerking kwamen voor het kamp. De leerkracht heeft voor voldoende vakantietaken gezorgd. Na de middag kunnen de kinderen ontspannen tijdens waterspelletjes, picknick of een zoektocht. De week wordt afgesloten met een feest. Het jeugdig gezelschap kijkt nu al uit naar morgen om hun diploma te ontvangen terwijl ze genieten van een ijsje in een decor opgesmukt met ballonnen.