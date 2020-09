Een zondagse tip: bezoek het pas gerestaureerde Vanneuvillehuis in de Noordduinen Gudrun Steen

10u11 0 Koksijde In het Vanneuvillehuis had wijlen Walter Vilain zijn atelier. Helaas overleed de Koksijdse kunstenaar vorig jaar. Grasduinen door zijn leven kan je voor het eerst vandaag van 11 tot 18 uur.

Je kan er onder meer de permanente collectie kunstwerken van Walter Vilain bewonderen. Gisteren zaterdag heeft een delegatie van het gemeentebestuur het Vanneuvillehuis geopend. “Het is onze manier om Walter op gepaste wijze te huldigen”, reageert burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). Cultuurschepen Stéphanie Anseeuw (LB) voegt er nog aan toe dat er op termijn ook lessen van de Westhoekacademie zullen plaatsvinden in het Vanneuvillehuis. Vilain stond aan de wieg van die academie. Aan de nieuwe culturele ontmoetingsplaats vertrekken tot slot een aantal wandelingen. Het is dan ook gelegen in de Noordduinen.

Vandaag, op Open Monumentendag, kan je er voor het eerst naartoe maar vooraf een tijdsslot reserveren is verplicht. En er valt vandaag nog meer te beleven in Koksijde. Het huisje Nys-Vermoote in de Tulpenlaan is open. Op de site Ten Bogaerde en de begraafplaats in Oostduinkerke zijn er rondleidingen. Het abdijmuseum Ten Duinen en het Navigo Visserijmuseum zijn gratis toegankelijk. Andere toppers zijn het Duinenhuis in de Bettylaan en de Zuid-Abdijmolen. Reserveren is overal verplicht. Check alle praktische informatie via deze link