Een walvis in plastic: Aäron en Charlotte maken ‘kunstwerk’ met buit van twee weken afval ruimen op strand Bart Boterman

16 april 2020

11u57 0 Koksijde Oostduinkerkenaars Aäron Fabrice de Kisangani en Charlotte Mathieu hebben zich van hun meest creatieve kant laten zien. Op het strand puzzelden ze een reusachtige walvis in elkaar, met plastic dat Aäron er de voorbije twee weken bijeen raapte. “Ook in coronatijden is er nog steeds aandacht nodig voor het plasticprobleem in de oceanen”, zegt Aäron.

Aäron woont vlak bij de zee en is fervent strandjutter. Dagelijks speurt hij de waterlijn af op zoek naar opvallende vondsten. Intussen maakt hij zo ‘zijn’ strand schoon en ruimt hij het plastic en ander vuilnis op.

“Het probleem van plasticvervuiling wordt in deze tijden naar de achtergrond verdrongen, maar het is er nog steeds. Met ons kunstwerk willen Charlotte en ik de precaire situatie waarin onze oceanen verkeren, nog eens aankaarten. Volgens wetenschappers belandt elk jaar 8 miljoen ton plastic in onze oceanen, goed voor de sterfte van meer dan een miljoen zeedieren en -vogels”, vertelt Aäron.

Ondanks het mooie weer ligt het strand er momenteel vrij verlaten bij. Dus minder plastic, zou je denken? “De wind heeft het zand doen opstuiven en daardoor is heel wat eerder aangespoeld plastic bloot komen te liggen. Het is onvoorstelbaar hoe zwaar onze natuur verontreinigd is. Ons kunstwerk moet de mensen met hun neus op de feiten drukken”, aldus Aäron.

Toegegeven, het resultaat mag er zijn. Het in elkaar puzzelen van de walvis duurde ongeveer drie uur. “En ja, we hebben de voorschriften rond social distancing in acht genomen”, zegt de strandjutter.