Een restaurant heeft hij al, nu linkt Willem Hiele zijn naam ook aan een broodje GUS

19 september 2019

11u20 0 Koksijde ‘Pistolet met verse vleessla en bouillon by Willem Hiele’, zo heet het nieuwste broodje van het Brusselse bedrijf Pistolet Original. De Koksijdse kok heeft het broodje zelf ontwikkeld.

Twee jaar terug bekroonde restaurantgids Gault & Millau Willem Hiele (37) met de titel ‘Ontdekking van het jaar’. Van zijn culinair talent kan je proeven in zijn restaurant in Koksijde. Voortaan kan je hem ook eten in broodformaat. Voor Pistolet Original ontwikkelde hij een bijzonder belegd broodje. “Mijn vleessalade is gemaakt van het zenuwstuk van het rund gekookt in groentebouillon en afgewerkt met vinaigrette salé met wat mosterd”, doet Willem je ongetwijfeld watertanden. “Ik serveer het met een verse en krokante sla samengesteld uit groene bonen, augurken en rode ajuin. Bijzonder is de warme bouillon die mee op het schoteltje staat. Dit doet me terugdenken aan mijn grootmoeder die zo’n smakelijke bouillons kon maken.” Zaakvoerster van Pistolet Original, met twee zaken in het Brusselse, is Valéra Lepla die eerder al de weg vond naar Koksijde. Ze werkte al samen met ambachtsman en beenhouwer Hendrik Dierendonck. Die creëerde broodjes met onder meer hamburger met vlees van het West-Vlaams rood-rund en geperste kop. “Het was Dierendonck die me aanraadde eens te tafelen bij Willem Hiele”, zegt Valéra. “Ik was onder de indruk van het verhaal achter elk gerecht en het talent van de chef-kok en van zijn vrouw Shannah.” Het broodje kost 8,5 euro. Het is momenteel enkel verkrijgbaar bij Pistolet Original.