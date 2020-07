Een huwelijk aanvragen in het gemeentehuis? Maak een afspraak Gudrun Steen

06 juli 2020

08u44 0 Koksijde Koksijde breidt het systeem van werken op afspraak uit. Na het milieupark moet je voortaan ook reserveren als je naar de diensten Burgerzaken, Stedenbouw, Wonen en Financiën gaat.

Door de verscherpte coronamaatregelen besloot de gemeente Koksijde het milieupark alleen open te stellen voor wie vooraf een afspraak had gemaakt. Na een paar weken krijgt dat reserveringssysteem een positieve evaluatie. Daarom breidt de gemeente het systeem nu uit. In een eerste fase boek je een afspraak voor de diensten Burgerzaken, Stedenbouw, Wonen en Financiën. Zo voorkom je lange wachttijden. Een afspraak boeken kan hier. Daarnaast promoot Koksijde ook zijn digitaal loket, waar je via de gemeentelijke website een reeks documenten kunt aanvragen.

Wie zonder afspraak langskomt in het gemeentehuis zal uiteraard nog geholpen worden, maar de gemeentemedewerkers zullen wel aanraden om in de toekomst een afspraak te maken. De bedoeling is om vanaf 1 oktober volledig op afspraak te kunnen werken.