Een aangespoelde bruinvis, zandstorm in de straten en omgewaaide cabines op het strand: storm Odette laat haar sporen na aan de Westkust Gudrun Steen

26 september 2020

10u40 92

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Koksijde De brandweer Westhoek, die ook actief is aan de Westkust, laat weten dat de teller van oproepen op meer dan 400 staat na de passage van storm Odette. De brandweer Westhoek, die ook actief is aan de Westkust, laat weten dat de teller van oproepen op meer dan 400 staat na de passage van storm Odette. Langs de hele kust krijgt de brandweer veel meldingen, maar de meeste interventies waren nodig in Koksijde. De gouverneur verbiedt meteen alle brandingssporten zoals kitesurfen aan de kust.

Patricia Vandenbroucke, zaakvoerster van Weekendmode in Sint-Idesbald, trok naar het strand. “Wat een ravage”, meldt ze. “Heel wat strandcabines waren helemaal kapot. Ook de onze. Wij huurden een cabine en die is opengereten en leeg. Gelukkig stonden er maar enkele stoelen en een windscherm in en bleef het bij materiële schade. Veel erger is het natuurlijk voor de kabineverhuurders zelf. Die moesten al later beginnen aan hun seizoen en krijgen nu opnieuw een tegenslag te verwerken.”

Blijf binnen en kruip niet op het dak

Ook in De Panne en Nieuwpoort waren er strandcabines weggewaaid. Dat bevestigen ze bij brandweer Westhoek. Er zijn al meer dan 400 interventies en het blijft stijgen. In De Panne gaat het om 68, in Koksijde om 197 en in Nieuwpoort om 90. In Veurne valt het voorlopig nog mee met 19 meldingen. Die gaan vooral over omgewaaide bomen, afgekraakte takken, wegwaaiende dakbedekking en omgevallen wegsignalisatie.

De burgemeester van De Panne Bram Degrieck (Het Plan-b) meldt dat er veel materiële schade is in de zone Zeedijk en Zeelaan. Hij raadt de inwoners aan om binnen te blijven en vooral niet zelf op het dak te kruipen mocht er schade zijn.

Straten dicht

De burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (LB) sloot zaterdag een aantal straten af. “We doen dat voor de veiligheid”, zegt hij. “Het gaat om de Van Buggenhoutlaan tussen de Zuid-Abdijmolen en de Ter Duinenlaan en de Polderstraat bij het Hannecartbos. Naast de brandweer zijn ook onze medewerkers van de groendienst bomen en takken aan het ruimen in onder meer de Veurnelaan. We roepen iedereen op om niet te gaan wandelen op het strand. De vele stukken van omgewaaide strandcabines en de sterke wind zijn veel te gevaarlijk.”

In Nieuwpoort was zaterdag kinderboerderij De Lenspolder gesloten. Oud-brandweerman Luc David heeft in Nieuwpoort een kadaver van een bruinvis gespot op het strand dat was aangespoeld. Hij heeft het gemeld aan de bevoegde diensten. Aan het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is wat zandophoping.

Stormschade? Bel 1722. Hou het noodnummer 112 vrij voor levensbedreigende situaties.