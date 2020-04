Dwarsstraat twee maanden afgesloten en dat zijn niet de enige wegenwerken Gudrun Steen

27 april 2020

19u01 0 Koksijde Binnenkort staan er heel wat wegenwerken op het programma in Koksijde. Er zijn dan ook verschillende omleidingen uitgewerkt. We geven een overzicht.

Van 4 mei tot vermoedelijk 10 juli zal de Dwarsstraat tussen de Tennis- en Kroonlaan in Koksijde volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. Er staan rioleringswerken op het programma. Verschillende omleidingen wijzen de weg.

Hetzelfde geldt voor Koninginnelaan tussen de H. Christiaenlaan en de Koninklijke Baan. Ook die rioleringswerken beginnen op 4 mei en zullen tot 17 juli duren als alles volgens plan verloopt. Het zware verkeer zal zijn weg vinden via de Strandlaan en de Koninklijke Baan. Uitzonderlijk plaatselijk verkeer kan tot aan de H. Christiaenlaan en de Smeyerlaan.

Als het weer mee zit dan zal aannemer De Brabandere fietssuggestiestroken aanleggen in de Zeelaan in Koksijde-Dorp. De werken gebeuren in drie fasen. Het start in de Zeelaan tussen de Helvetiastraat en de verkeerslichten aan de kant van het oude gemeentehuis en ook in de Houtsaegerlaan. Daarna start de aanleg aan de andere zijde van die weg. Het verkeer zal in één richting kunnen passeren. De laatste fase is vanaf de verkeerslichten tot aan de Noordstraat en dan de Noordstraat zelf aan beide zijden. Er zal geen doorgang zijn via het Louise Hegerplein.