Durf jij met jouw kunstwerk de confrontatie met de zee aan? GUS

03 januari 2020

14u24 0 Koksijde Koksijde is op zoek naar kunstenaars die willen meedoen aan het project Getij-Dingen 2021. Inschrijven kan tot vrijdag 14 februari bij de cultuurdienst.

Het bijzondere aan Getij-Dingen is dat het kunstwerk bevestigd wordt aan één van de meetpalen op het strand tussen de grens met De Panne en Nieuwpoort. Elke dag krijgt het werk dus een spoelbeurt door de zee. Meer dan 400 keer gaat het de confrontatie aan met het zout, zand, de wind en het water. Wat doet zoiets met kunst? Ook benieuwd naar het antwoord? Schrijf je dan in bij de cultuurdienst. Alle disciplines zijn toegelaten, schilderen, beeldhouwen, keramisch werk enzovoort. Het werk moet wel tegen een stootje kunnen en bevestigd worden aan een paal. Scherpe randen en onderdelen zijn niet toegestaan. Dit voorjaar mag je jouw ontwerp met een schets, foto en maquette voorstellen aan de jury. De geselecteerde werken zullen in het voorjaar van 2021 te zien zijn.

Een levensloop van de kunstenaar en een visuele uitwerking van het idee kunnen gemaild worden naar cultuur@koksijde.be.