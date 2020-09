Duinencross gaat niet door: “Een kwart miljoen euro voor een veldrit waar geen publiek naartoe mag, is onverantwoord” Gudrun Steen

24 september 2020

19u01 0 Koksijde De Vlaamse Duinencross op 22 november, de wereldbekermanche veldrijden in Koksijde, gaat niet door. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB): “We kunnen geen 250.000 euro neertellen voor een cross waar geen publiek toegelaten wordt.”

“We hadden nog geen contract ondertekend met Flanders Classic die in Koksijde de wereldbekermanche zou organiseren”, licht de burgemeester toe. “We moeten dus geen schadevergoeding betalen voor contractbreuk. De organisator wilde geen water bij de wijn doen op vlak van budget. We kunnen het aan onze bevolking niet verantwoorden om zo’n som neer te tellen terwijl er geen publiek langs het parcours mag staan. Je moet weten dat er gemiddeld 8.000 tot 10.000 mensen een ticket betalen om naar die manche te kijken. Dat is maar een van de belangrijke inkomsten die wegvallen. Ook het vip-gebeuren en de sponsoring vallen in duigen.”

Wout Van Aert

Eerder vond in de gemeente wel het Belgisch kampioenschap tijdrijden plaats. “Klopt, maar dat kostte ons maar 30.000 euro”, reageert Vanden Bussche. “Wout Van Aert won: een klepper van formaat, en de wedstrijd kreeg media-aandacht. Het is helemaal niet duidelijk of Van Aert en andere bekende namen ook op 22 november zouden meedoen. Het wielerseizoen ligt helemaal overhoop.”

Maar Koksijde wil wel iets benadrukken. “De Vlaamse Duinencross is een monument en we willen dit absoluut niet verloren laten gaan”, stelt sportschepen Dirk Dawyndt (LB).