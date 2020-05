Dronkenman met cuttermes bedreigt mensen aan tramhalte Bart Boterman

22 mei 2020

12u05 0 Koksijde In de Albert I-laan in Oostduinkerke-Bad is woensdagavond rond 20.15 uur een man (51) opgepakt, die mensen aan een tramhalte heeft bedreigd met een cuttermes.

De vijftiger was stomdronken en voor weinig rede vatbaar. Volgens de politie viel hij de mensen lastig en begon hij, na hun negatieve reacties, hen te bedreigen met het mes. De man werd opgepakt en verklaarde dat hij het mes op straat had gevonden. In zijn zakken werden wel nog vervangmesjes gevonden, wat het tegendeel doet vermoeden.

De kerel werd opgesloten voor openbare dronkenschap en kreeg ook nog een proces-verbaal voor verboden wapenbezit.