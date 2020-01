Dronken bestuurder crasht tegen poort van café in beruchte bocht in Nieuwpoortsteenweg Bart Boterman

11u34 0 Koksijde Langs de Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke is woensdagavond rond 22 uur een wagen gecrasht. Het voertuig kwam uit de richting van Nieuwpoort en ging uit de bocht. De auto botste tegen de garagepoort van café de Zoete Inval en kwam verderop tot stilstand.

De bestuurder (48) uit Koksijde, die de wagen van een vriend leende, bleef ongedeerd maar had gedronken. Volgens de politie werd zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. De wagen, een Peugeot 307, is total loss. Volgens de uitbaters van de Zoete Inval is er een stevige deuk in de poort en is een deel van dakgoot beschadigd, maar structurele schade is er niet. De zaak kon open blijven, al waren de aanwezigen wel geschrokken.

In de bocht zijn de jongste jaren al heel wat ongevallen gebeurd, met auto’s die crashten tegen gevels of poorten. Meestal lag overdreven snelheid aan de basis.