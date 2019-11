Drietal voor rechter voor slagen door uit de hand gelopen huurgeschil Bart Boterman

22 november 2019

14u08 0 Koksijde Een vrouw, een vriendin en diens zoon moesten voor de Veurnse strafrechter verschijnen voor opzettelijke slagen en verwondingen ten aanzien van een 73-jarige man uit Koksijde. Aanleiding was een huurgeschil over een garage onder het appartement van de 73-jarige.

De man was zijn garage aan het onderverhuren aan een vrouw, maar zou verhuizen naar een serviceflat. Zijn appartement en garage moesten dus leeggemaakt worden. Toen de huurster van de garage haar spullen kwam ophalen samen met een vriendin, die er zelfs haar meubilair had gestockeerd, bleek alles verdwenen. Ze beschuldigden de verhuurder van de garage ervan de spullen te hebben gestolen.

Knokploegstijl

“Samen met de zoon van die vriendin stapten ze in ware knokploegstijl naar het appartement van mijn cliënt. Aan de bel deden ze zich voor als iemand van het OCMW. Mijn cliënt werd ernstig toegetakeld en liep schaafwonden en blauwe plekken op. Er werd zelfs met een stoel op zijn benen geklopt”, pleitte de advocaat van de 73-jarige man. Via een klacht bij de onderzoeksrechter kwam de zaak voor de correctionele rechtbank. Maar het openbaar ministerie liet het oordeel aan de rechter over en nam zelf geen stelling in.

“Zelf begonnen”

Enkel de vrouw die de garage huurde, kwam opdagen op het proces. Ze ontkende slagen te hebben uitgedeeld. Volgens haar is er licht duw- en trekwerk geweest, maar nam ze daar zelf niet aan deel. Volgens haar begon het vermeend slachtoffer zelfs eerst met slagen uit te delen. De rechter velt een vonnis op 13 december.