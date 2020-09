Drie zware bomen vallen op dak van vakantievilla Siebe De Voogt

26 september 2020

16u23 12 Koksijde Spectaculaire beelden uit de Dahlialaan in Oostduinkerke, waar zaterdagnamiddag drie grote bomen op het dak van een vakantievilla terechtkwamen. Gelukkig was binnen niemand aanwezig.

Het incident deed zich kort na de middag voor. De brandweer was opgeroepen voor twee bomen die aan de straatkant dreigden te ontwortelen. Uiteindelijk begaven de mastodonten het toch onder de stevige wind van storm Odette. Ze vielen om en namen in hun val ook een bakstenen tuinmuurtje mee. Ook twee andere bomen werden geraakt en kraakten af. Drie exemplaren kwamen op het dak van de vakantievilla terecht. De eigenaar is een man uit Durbuy en was op het moment van het incident gelukkig niet aanwezig. De ravage aan het dak, de dakgoten en enkele vensters is wel groot. Hoe groot de schade precies is, zal pas uitgemaakt kunnen worden als de bomen verwijderd zijn. De eigenaar trommelde daarvoor een gespecialiseerd tuinaannemersbedrijf op.

De brandweerzone Westhoek heeft in de gemeenten aan de Westkust alvast de handen vol. Sinds vrijdagnamiddag kregen ze aan de kust, maar ook in het binnenland 438 interventies te verwerken. In Koksijde alleen al werden 168 oproepen geregistreerd. Het ging voornamelijk over omgewaaide bomen, afgekraakte takken, wegwaaiende dakbedekking en omgevallen wegsignalisatie.