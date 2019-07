Drie vakantiehuisjes beschadigd door brand: barbecue te dicht bij haag Bart Boterman

08 juli 2019

18u58 12 Koksijde Op het vakantiedomein Sunparks in de Polderlaan in Oostduinkerke zijn zondagavond drie vakantiehuisjes beschadigd geraakt door een brand.

De oorzaak was een barbecue die te dicht bij een haag stond, waarop de haag in brand vloog. Volgens het politie brandde de haag grotendeels weg en begon het vuur ook over te slaan op een drietal huisjes. Die liepen flink wat schade op, de een al meer dan de andere. De brandweer kon voorkomen dat de vakantiehuisjes volledig tot as werden herleid en deed de nodige nazorg door de huisjes te ventileren. De getroffen vakantiegangers verhuisden naar een ander beschikbaar vakantiehuisje.