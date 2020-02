Drie twintigers betrapt tijdens vandalisme aan vijf auto’s Bart Boterman

15 februari 2020

16u09 16 Koksijde In de Leopold II-laan in Koksijde zijn vrijdagnacht rond 4.15 uur drie jongeren betrapt toen ze vandalenstreken aan het uithalen waren.

De drie waren krassen aan het trekken in de carrosserie van vijf auto’s en stampten ook de achteruitkijkspiegels kapot. De politie kon de drie twintigers uit Middelkerke, Bredene en Vlaams-Brabant bij de kraag vatten. Na het noteren van hun identiteiten en de vaststellingen aan de beschadigde wagens mochten ze beschikken. Ze zullen later uitgenodigd worden voor verhoor en zullen moeten opdraaien voor de schade, die in de duizenden euro’s kan oplopen.