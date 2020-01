Drie auto’s van zelfde gezin bekrast, anderhalve maand na eerste geval Bart Boterman

29 januari 2020

17u54 12 Koksijde In de Albert Bliecklaan in Koksijde zijn in de nacht van maandag op dinsdag drie auto’s van hetzelfde gezin bekrast door een onbekende, op de oprit van hun woning. Het gaat om een BMW 5, Audi Q3 en Mercedes A45 AMG.

Er is aangifte gedaan bij de politie, net zoals op 9 december. Toen werd de Mercedes ook al bekrast. De schade van toen was inmiddels hersteld. De eigenaars vermoeden dat iemand uit de straat zich wil wreken voor het lawaai van de wagens, al is er geen verdachte. Het ontbreekt ook aan camerabeelden. Getuigen, aldus het gezin, worden verzocht de politie Westkust te contacteren.