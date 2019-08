Dievegges met lef komen winkel opnieuw binnen, maar worden herkend Bart Boterman

25 augustus 2019

17u07 1 Koksijde De politie heeft zaterdag twee vrouwen uit La Louvière opgepakt in een handelszaak op de Zeedijk in Koksijde. De vrouwen van 48 en 71 hadden het lef om terug te komen na een diefstal op donderdag, maar werden herkend.

Volgens de politie Westkust had het duo donderdag een handtas meegenomen zonder betalen. Zaterdag belde het personeel de politie toen ze de twee vrouwen herkenden. De diefstal was ook vastgelegd op camera. De politie nam de twee vrouwen mee richting hun verblijfsplaats, waar de gestolen handtas werd aangetroffen. Er is een proces-verbaal opgesteld voor winkeldiefstal en de handtas werd terugbezorgd. De dievegges konden beschikken. De diefstal krijgt mogelijk nog een staartje, maar dat hangt er vanaf wat het parket doet.