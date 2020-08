Dievegge slaat twee keer toe in kledingzaak, maar wordt geklist dankzij zus van uitbaatster Bart Boterman

11 augustus 2020

11u38 0 Koksijde Een dievegge (45) is maandag opgepakt voor een diefstal in kledingzaak Weekendmode in de Strandlaan in Koksijde. Ze werd gevonden dankzij de zus van de uitbaatster, die zelf supermarkt Spar uitbaat.

De dievegge had maandag rond 11 uur toegeslagen in Weekendmode, en ook al de dag voordien. Ze verliet de zaak telkens zonder betalen en maakte een rok en een bikini buit. De vrouw werd evenwel later herkend in de Spar in de Strandlaan, wat verderop. De supermarkt wordt immers uitgebaat door de zus van de uitbaatster van Weekendmode. De politie kwam ter plaatse.

De vrouw ontkende eerst, maar de politie voerde een huiszoeking uit op haar verblijfsadres in Koksijde, met toestemming. Daar werden de rok en bikini teruggevonden. De politie stelde een proces-verbaal op voor winkeldiefstal. De kledingstukken zijn inmiddels vergoed.