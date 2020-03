Dierenasiel wil hond Laika opnieuw pijnloos laten wandelen en zoekt ruim 7000 euro voor heupoperaties Gudrun Steen

15 maart 2020

10u09 0 Koksijde De tweejarige Bulgaarse herder Laika ligt uitgeteld op de mat na haar eerste heupoperatie. Binnen een paar weken moet ze nog eens onder het mes voor haar tweede heup. Dierenasiel Ganzeweide uit Koksijde zoekt hulp om de kosten, die nu al meer dan 7000 euro bedragen, te betalen. Ruim de helft is al ingezameld. Wie helpt Laika om pijnloos te wandelen?

“Laika komt uit een noodopvang in Lommel”, vertelt Siegfried Geryl uit Veurne. Hij is vrijwilliger en bestuurslid bij Ganzeweide. “Het is een rustige hond die al snel een nieuwe thuis vond bij iemand met een jonge, speelse Duitse herder. Een maand later kwam de nieuwe eigenaar naar ons omdat Laika niet vlot kon stappen. Een hond met gezondheidsproblemen geven we met ons asiel niet vrij maar niemand had iets opgemerkt. We kwamen met het baasje overeen dat we Laika terug zouden nemen. Na een medisch onderzoek bleek dat ze een erge heupdysplasie had op beide heupen. We hadden de keuze om Laika te laten inslapen of om haar verder een pijnlijke toekomst te geven of om haar te opereren. Zo’n lieve en leuke hond verdient een leven zonder pijn en dus kozen we voor een operatie. Donderdag vond de eerste geslaagde ingreep plaats aan haar linkerheup. De heup werd uitgefreesd en vervangen door een nieuw gewricht. Na drie maanden revalidatie volgt dan de andere heup en dan kan de hydrotherapie starten. Laika kan dan door gerichte bewegingen in het water haar spierkracht versterken.”

Als we met velen een kleine bijdrage geven, zijn de facturen betaald. Laika heeft nog een heel leven voor zich Sabine van Paemel

In een gastgezin

Sabine van Paemel uit Leke bij Diksmuide ontfermt zich over Laika tijdens haar revalidatie. “Ik ben vrijwilligster bij Ganzeweide. Zelf hebben we al drie honden dus Laika zal hier maar kunnen blijven tot ze er opnieuw bovenop is. Zo’n fantastische viervoeter zal ongetwijfeld snel in een goed adoptiegezin terechtkomen. Het is inderdaad een prijzige ingreep want de kosten lopen al op tot ruim 7000 euro. Toch vind ik het verantwoord. Laika is nog maar twee jaar en heeft een heel leven voor zich. Als we met velen een kleine bijdrage geven, zijn de facturen betaald. Ondertussen zullen we haar met veel liefde omringen. Ik kreeg het niet over mijn hart om Laika na die zware operatie alleen in het asiel achter te laten. Ze verdient de warmte die ze nu krijgt.”

Voor Ganzeweide is het een uitzonderlijke situatie. “We hebben dit nog nooit meegemaakt. Normaalgezien heeft zo’n jong dier die problemen niet”, weet Siegfried. “We hopen dat het verhaal van Laika veel mensen aanzet om een duit in het zakje te doen. Je kan een bedrag overschrijven en er loopt een actie via Facebook.” Alle informatie vind je op www.help-laika.be.