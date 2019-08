Dief steelt handtas toeriste terwijl die haar dolende man aan het zoeken is Bart Boterman

22 augustus 2019

12u51 2 Koksijde Op de Zeedijk in Koksijde is woensdagnamiddag een Franse toeriste bestolen van haar handtas terwijl ze haar ronddolende man aan het zoeken was. In de handtas zaten haar portefeuille, gsm en persoonlijke bezittingen.

De vrouw was rond 16 uur haar echtgenoot, die aan dementie lijdt, kwijt aan een winkel. Ze ging hem zoeken en had per ongeluk haar handtas op een bankje achtergelaten. Toen ze haar man terug had gevonden op de zeedijk, besefte ze dat ze haar handtas niet meer bij had. Bij terugkomst bij het bankje bleek die verdwenen. De vrouw deed aangifte bij de politie. Er wordt nagegaan of er camerabeelden beschikbaar zijn.