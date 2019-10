Dertig klanten geëvacueerd bij keukenbrandje in restaurant Bart Boterman

20 oktober 2019

12u03 5 Koksijde Bij restaurant Caricole in de Dorpsstraat in Oostduinkerke zijn zaterdagavond rond 21 uur zo'n 30 klanten voor een half uur lang geëvacueerd door een keukenbrandje. Een frietpot had vuur gevat.

Het keukenpersoneel verwittigde de brandweer en slaagde erin het brandje zelf min of meer onder controle te krijgen. De pompiers waren snel ter plaatse, deden de nodige nazorg en inspecteerden nog de schouw boven de keuken met de ladderwagen. Daarop werd alles veilig verklaard en de gasten mochten opnieuw naar binnen. De bediening was hevig in de war gelopen, maar uiteindelijk raakte iedereen nog aan zijn of haar besteld gerecht. Door het incident was er een tijd lang enige verkeershinder.