Dertien jongeren betrapt tijdens samenkomst op appartement, politie zwiert allen op de bon Bart Boterman

06 augustus 2020

10u57 0 Koksijde De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag dertien jongeren betrapt die aan het samenkomen waren in een appartement in de Albert I-laan in Oostduinkerke. Allen kregen een proces-verbaal voor het niet-naleven van de coronamaatregelen uit het recentste ministerieel besluit.

De politie werd opgeroepen door buren die heel wat lawaai hoorden in het appartementsgebouw. Ter plaatse stelden ze vast dat er dertien jongeren in het appartement aanwezig waren. In de eerste plaats overtraden ze de bubbel van vijf-regel. Anderzijds droegen ze geen mondmasker om elkaar te beschermen en hielden ze evenmin afstand. Volgens de politie Westkust was dit het meest frappante geval van afgelopen dagen.

Elders in de politiezone zijn nog processen-verbaal opgesteld voor het niet dragen van een mondmasker, zowel op straat als in de horeca. Vorige week probeerde de politie nog te sensibiliseren maar inmiddels is overgegaan tot verbaliseren, gezien de mondmaskerplicht in de westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) inmiddels algemeen geweten moet zijn.