Derde leerjaar van Gemeentelijke Basisschool Koksijde waant zich even politieman en -vrouw Bart Boterman

27 november 2019

16u18 0 Koksijde Zowat wekelijks komt een klas van een basisschool uit Koksijde, Nieuwpoort of De Panne op bezoek in het nieuw commissariaat van de politie Westkust. Ze leren er kennis maken met het reilen en zeilen van de politie, in al haar facetten. Deze week waren de leerlingen van het derde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool Koksijde aan de beurt.

“Tijdens het bezoek namen de kinderen de vijf verschillende verdiepingen die het centraal politiehuis telt volledig onder de loep. Naast de kennismaking met alle diensten, mochten de kinderen ook een kijkje nemen in het grote cellencomplex en in de imposante garage met bijhorend wagenpark. Vervolgens kregen ze de politie-uitrusting te zien”, zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politie Westkust. “Als kers op de taart mocht iedereen eens plaatsnemen op de politiemotor en konden ze zich politieman of -vrouw wanen. We blikken terug op 2 meer dan geslaagde bezoeken!”