De zee kleurt oranje (maar geen paniek, het is gewoon plankton) Timmy Van Assche

16 augustus 2020

16u06 13 Koksijde Voor de Belgische kust werden dit weekend opvallende oranje slierten waargenomen. Een zeiler verwittigde de kustwacht omdat die de vlek als vervuiling aanschouwde. Het bleek echter om een natuurlijke groei van zeevonk te gaan, een eencellige planktonsoort.



De kustwacht ontving zaterdag een melding van een opvallende oranje vlek aan zandbank Buitenratel. Die zandbank ligt parallel met onze kust aan De Panne-Koksijde. Omdat er in de buurt ook enkele dode zeevogels werden gespot, was er een vermoeden van vervuiling door een chemisch product. Ook de reddingshelikopter van de luchtmachtbasis van Koksijde vloog over het gebied, net als een vliegtuig van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Op luchtbeelden zijn dan ook oranje slierten van enkele kilometers lang te zien.

Uit stalen van de scheepvaartpolitie blijkt het om zeevonk te gaan, ook bekend onder de wetenschappelijke naam noctiluca. “Dat is een relatief grote eencellige micro-alg, die in de meeste zeeën van de wereld voorkomt en tot het plankton behoort”, laat het KBIN weten. “Het ziet eruit als een gelatineus bolletje met een staartje. Bij beroering geeft het een blauwachtig licht af, dat in het duister sprookjesachtige effecten oplevert.”

De vissterfte zou kunnen gelinkt worden aan het rotten van de algen, wat een zuurstoftekort met zich meebrengt. De restanten van de oranje massa kunnen komende week op onze stranden aanspoelen. Door de opwarming van het zeewater is er de voorbije jaren een relatieve toename van het aantal algen in de Noordzee.