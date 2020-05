De werken zijn gestart: hockeyterrein moet begin september speelklaar zijn Gudrun Steen

26 mei 2020

09u44 0 Koksijde Goed nieuws voor de hockeyspelers van de Westkust, want tegen begin september moet het nieuwe terrein in Oostduinkerke klaar zijn. De werken zijn gestart.

In het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke is de aanleg van het professionele hockeyterrein gestart. De bedoeling is dat de hockeyclub, die nu nog in Veurne traint, vanaf september zijn vaste stek in de kustgemeente krijgt.

Ook nationale wedstrijden

Het gaat om een kunstgras-waterveld van 91,4 bij 55 meter. Er wordt extra belijning aangebracht voor de jeugdcompetitie. Het clubhuis naast het veld bestaat uit vier groepskleedkamers met douche, twee kleedkamers voor de scheidsrechters, een publiek sanitair en een cafetaria. De eerste plannen voor het professionele terrein, waar ook nationale wedstrijden op gespeeld kunnen worden, dateren al van 2018. Bijkomend bodem- en archeologisch onderzoek veroorzaakten enige vertraging, maar nu is de eerste spadesteek gezet en kunnen de ruim honderd leden van de hockeyclub uitkijken naar de verhuis naar Oostduinkerke.

