De Valentijnstip: trouwen voor 1 dag tijdens knuffelduik GUS

16 januari 2020

Het is nog even wachten tot Valentijn maar inschrijven voor de jaarlijkse knuffelduik in Oostduinkerke kan nu al. Die vindt op 8 februari plaats en dan kan je ook trouwen voor één dag.

De knuffelduik valt net samen met de internationale dag van het huwelijk. Daarom kan je tijdens dat evenement met om het even wie trouwen voor één dag. In Koksijde maken ze daar een bijzonder moment van. Je kan het jawoord geven onder een romantisch prieeltje in het bijzijn van een priester. En de fotograaf, die legt dat unieke moment vast. Een liefdesvuurwerk op het einde van de dag maakt het helemaal compleet. Inschrijven kan nu al. Deelnameprijs is vijf euro. De opbrengst gaat naar de vzw Kiekafobee die in Koksijde een appartement huurt waar kinderkankerpatiëntjes met hun familie kunnen genieten van een vakantie. Je inschrijven kan via www.visitkoksijde.be.