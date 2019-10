De toerist uithangen zonder op reis te gaan GUS

15 oktober 2019

11u34 0 Koksijde Zin in een reis maar zie je op tegen het inpakken en vertrekken? Kom dan dit weekend naar de toeristen- en streekproductenbeurs in het CasinoKoksijde.

Die tweedaagse beurs komt elk jaar terug maar telkens met een ander accent. Dit jaar is dat de Koreaanse republiek. Verder kan je proeven van een pak producten van bij ons zoals kazen, patés, jenever, wijnen, vissoep en chocolade. Daarnaast staan de toeristische diensten van de regio klaar met leuke informatie. Ook die van de jumelagegemeentes tekenen present. Je vindt er ongetwijfeld inspiratie voor een leuk dagje uit in eigen streek. Zaterdag is de beurs open van 10.30 tot 18 uur en zondag van 10.30 tot 17 uur. De toegang is gratis. Info: www.visitkoksijde.be.