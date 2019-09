De Panne, Nieuwpoort, Koksijde en Middelkerke vormen nieuwe hulpverleningszone Bart Boterman

30 september 2019

18u15 0 Koksijde De burgemeesters van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke willen samen een nieuwe hulpverleningszone oprichten. Ze hebben maandagmorgen een intentieverklaring ondertekend.

Het doel van de samenwerking is een efficiëntere dienstverlening, veel meer afgestemd op de noden van de kust en op maat van de burger. De burgemeesters maken zich sterk dat de oprichting - en scheiding met de huidige brandweerzones Westhoek en Zone 1 - vlot zal verlopen. Een naam voor de nieuwe zone is er nog niet.

Burgemeester Marc Vanden Bussche (Open Vld) van Koksijde legde op een persconferentie uit waarom de gemeenten hun hulpverlening zelf willen organiseren. “Sinds de eenmaking van de brandweerzone in 2015 stellen we vast dat beslissingen veel trager worden genomen. Waar gemeenten vroeger autonoom konden beslissen over de aankoop van een nieuwe brandweerwagen, moest dat door alle 18 burgemeesters van de zone worden gestemd. Onwerkbaar en frustrerend. Aan de kust willen we veel namelijk sneller evolueren dan nu het geval is op het platteland, maar we worden belemmerd”, aldus Vanden Bussche.

Knopen doorhakken

“Bovendien dragen Koksijde, De Panne en Nieuwpoort nu al bijna 32 procent van het werkingsbudget van de zone Brandweer Westhoek. Vanaf 2020 wordt aan de gemeenten een nog grotere financiële inspanning gevraagd. Ondertussen is over de financiële verdeelsleutel al vijf jaar geen akkoord. Het moment was rijp om knopen door te hakken”, pikte burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) in. Ook Bram Degrieck (Het Plan-B) van De Panne had zo zijn redenen. “Binnen de zone Westhoek werd geopperd om de kazernes van Koksijde, Oostduinkerke, De Panne en Nieuwpoort te centraliseren en fusioneren. En zélfs het gemeentelijk patrimonium van kazernes over te dragen aan de brandweerzone. Mijn haar gaat daarvan recht staan. Het zou de dienstverlening volledig hypothekeren”, aldus Bram Degrieck.

Gratis dienstverlening

Volgens Jean-Marie Dedecker (LDD), burgemeester van Middelkerke, zal de burger het verschil voelen. “Zo zal wespennesten laten verwijderen opnieuw gratis worden in de nieuwe hulpverleningszone. Daarnaast moeten de gemeenten opnieuw meer kunnen rekenen op de brandweer voor algemene opdrachten zoals het reinigen van pakweg de zeedijk. De belastingbetaler zal dit dus ook voelen in zijn portefeuille”, aldus Dedecker. “Op termijn is het namelijk de bedoeling om de nieuwe hulpverleningszone zelfs om te vormen tot een veiligheidszone, waarbij brandweer- en politiezone samenvallen en geïntegreerd zijn. Ook dat moet grote efficiëntiewinsten opleveren”, voegde Vanden Bussche nog toe. Majoor Kristof Dorné van Koksijde zal intussen de oprichting van de nieuwe brandweerzone coördineren. En de timing? “Een kwestie van maanden.”