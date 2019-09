De Panne, Koksijde en Veurne springen samen op de deelfiets GUS

13 september 2019

14u53 0 Koksijde Op zes plaatsen in De Panne, Koksijde en Veurne kan je voortaan, voorlopig gratis, op de deelfiets springen. Wat heb je daarvoor nodig? Een app op jouw smartphone en een beetje fysiek want het zijn geen elektrische tweewielers.

De drie gemeenten hebben met Europese steun zestig deelfietsen aangekocht bij Arizona uit De Panne en Rodeo uit Koksijde. Die staan aan de treinstations van De Panne, Koksijde en Veurne, in het stadspark van Veurne, het gemeentehuis van Koksijde en de markt van De Panne. Je downloadt de mobit app en door de qr-code in te scannen gaat het slot open. Je mag de fiets gebruiken zo lang je wilt maar uiteindelijk moet je het wel parkeren op één van de zes deelfietsparkings. Het eerste half jaar kan iedereen de fietsen gratis gebruiken. Je hoeft enkel een waarborg van 29 euro te betalen. Laat je de deelfiets gewoon ergens rondslingeren dan zal je een boete van tien euro ontvangen. Via de app zie je welke route je hebt gevolgd, hoeveel kilometers je hebt gereden, hoeveel CO² je hebt bespaard en zelfs hoeveel calorieën je hebt verbruikt per rit. Je kan er ook eventuele problemen aan de fiets mee signaleren.

In De Panne bestaat er al langer een deelauto die volgens burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) de nodige bijval kent bij inwoners en tweede verblijvers. Veurne heeft subsidies op zak om dit jaar nog een elektrische deelauto aan te kopen. Koksijde heeft voorlopig geen andere deelvoertuigen dan de nieuwe deelfietsen.