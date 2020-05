De paardenvissers mogen opnieuw de zee in maar demonstraties zijn de hele zomer verboden Gudrun Steen

05 mei 2020

16u10 3 Koksijde De wereldbekende, Oostduinkerkse paardenvissers mogen de Noordzee in. De demonstraties zijn tot en met eind augustus afgeschaft

De paardenvissers moeten rekening houden met de sociale afstand van anderhalve meter. Daarnaast mogen ze maximum met twee samen vissen. Zie je tijdens het wandelen de paardenvissers in zee? Hou dan afstand want samenscholing blijft verboden. Ook vissen, strandvissen, kruien en hengelen kunnen met personen met wie je onder hetzelfde dak woont of in het gezelschap van twee steeds dezelfde personen. “De zomerdemonstraties van onze paardenvissers hebben we helaas afgeschaft”, duidt diensthoofd Toerisme Mieke Gesquiere. “De paardenvissers gaan nooit met meer dan twee naar zee. De ene gaat vissen aan Sint-André en de andere aan Groenendijk. Ze kunnen elkaar wel tegenkomen in zee maar dan zijn de afstanden zeker gegarandeerd en kunnen ze elk hun richting uitgaan.”