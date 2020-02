De Orde van de Paardevisser stelt zijn ambassadeurs voor en steunt het goede doel GUS

06 februari 2020

09u54 0 Koksijde De koninklijke Orde van de Paardevisser blikt terug op een geslaagde nieuwjaarsreceptie. Voorzitter Marc Sirjacobs stelde tien culinaire ambassadeurs van de Noordzeegarnaal voor.

De jaarlijkse benefiet die de Orde organiseerde bracht 1450 euro op die het bestuur schonk aan de vzw Spina Bifida en Hydrocephalus. Dat is een vereniging die zich inzet voor kinderen die met een open rug of waterhoofd zijn geboren.

Daarnaast zette de Orde tien ambassadeurs in de kijker. Volgende restaurants kregen die erkenning omdat ze de Noordzeegarnaal graag op hun menukaart zetten: ’t Oosthof in Snellegem, La Terrasse in Koksijde, de Rustplaats in Ieper, Mozart in Koksijde, Ter Polder in Nieuwpoort, Pakhuis in Koekelare, Akropolis in Oostduinkerke, De Kelle van lid Thierry Cornelis, De Scheve Fourchette in Voormezele van lid Johan Dekoninck en Islandia in Oostduinkerke van ondervoorzitter Dirk Meirlevede.

Een bijzondere gast tijdens de nieuwjaarsreceptie was Michel Pierart. Hij werd in het startjaar van de Orde, in 1967, als eerste geïntroniseerd. Toen waren er amper twee garnaalvissers te paard. Vandaag zijn er dat 15. Twee dames lopen momenteel stage. Katrien Terryn legt binnenkort haar proeven af en Nicky Cauwelier is haar opleiding net gestart en kan binnen twee jaar haar eindproef doen. De Orde van de Paardevisser promoot het garnaalvissen te paard en de grijze Noordzeegarnaal. Het ondersteunt ook het lokale toerisme en de gastronomie door mee te werken aan het jaarlijkse garnaalfeest en andere activiteiten. Elk jaar deelt de vereniging ook soep uit aan de wandelaars van de Vierdaagse. In september 2017 kreeg het van het koningspaar de koninklijke titel.