De nieuwe Gault&Millau is uit: topscores en nieuwkomers in de Westkust

04 november 2019

19u07 15 Koksijde De nieuwe editie van de restaurantgids Gault&Millau is uit. In de regio West- en Middenkust noteren we vier restaurants met 15 of meer op 20, vier nieuwkomers en twee stijgers. Opvallend, de Westkust scoort culinair hoger dan de Middenkust.

Het is voor de chef-koks telkens een spannend moment, de voorstelling van de nieuwe Gault&Millau. Hostellerie Le Fox in De Panne blijft in onze regio de absolute top met 16,5 op 20. Nieuw in die hoogste regionen is Willem Hiele van het gelijknamige restaurant in Koksijde. Hij kwam in 2016 als debutant in de restaurantgids terecht met toen al een hoge score van 15 op 20 en de titel ‘ontdekking van het jaar 2017’. Nu krijgt hij een punt meer. Het is niet de eerste keer dit jaar dat hij van Gault&Millau een onderscheiding krijgt. Zo ging hij dit voorjaar aan de haal met de ‘Restaurant Philosophy Award’.

Willem Hiele en Shannah Zeebroek runnen in Koksijde een belevingsrestaurant in een vissershuisje uit 1832. Willem is de achtste generatie van zijn familie die er zijn toekomst uitbouwt. Verknocht aan de streek verwerkt hij het liefst zelfgekweekte groenten en kruiden in zijn keuken. Als Northsea Chef serveert hij uitsluitend vis uit de Noordzee en voor het vlees werkt hij samen met beenhouwers die met de juiste etiquette hun job doen. “We amuseren ons met het team, dat blijft het belangrijkste. Dit jaar kregen we van verschillende topchefs erkenning en nu volgt deze score. Toch blijf ik een nuchtere West-Vlaming die keihard blijft werken. Het is een voortdurende zoektocht naar beter. Laat ons vooral rustig, verder organisch groeien.”

Markt XI in De Haan en ’t Notarishuys in Diksmuide behouden hun score van respectievelijk 16 en 15 op 20.

De nieuwkomers en stijgers

Naast Willem Hiele stijgt ook M Bistro in Nieuwpoort van Mattias Maertens en Sofie Billiet. Zij behalen 14,5 op 20 en kregen twee jaar terug hun eerste ster in de Michelingids.

Ook heel wat nieuwkomers in de nieuwste Gault&Milliau. De Huifkar en Het Keukenhof in Koksijde krijgen elk 12 op 20. Het Keukenhof opende pas in juli dit jaar de deuren. De gekende wijnbouwer Luc Thienpont en zijn echtgenote Elsje Putteman hebben een professioneel team rond zich verzameld. “Ik wist niet dat we al een score hadden”, klinkt Elsje enthousiast. “We zijn nog maar bezig sinds deze zomer. Ons concept slaat duidelijk aan. We brengen geen typische Franse keuken maar komen vernieuwend uit de hoek en uiteraard doen ook onze Thienpont wijnen het uitstekend.” Chef-kok Andreas Thelander (28) van Het Keukenhof is blij. “De basis is de Franse keuken maar die meng ik met invloeden vanuit de hele wereld. Met recepten werk ik niet. Koken gebeurt vanuit de buik.”

Ludovic Verlande en Isabelle Gaudin van Le Flore in Wulveringem bij Veurne debuteren met een 13 op 20. Het koppel had vroeger een restaurant in De Panne maar verhuisde naar het gehucht ’t Zwaantje waar ze een hoeve volledig hebben gerenoveerd. De laatste nieuwkomer in onze regio is Bistro Du Port in Nieuwpoort met 12 op 20. Daar is verse vis dé specialiteit, de zaak ligt dan ook op wandelafstand van de vismijn.

Het blijft opvallend dat vooral de Westkust hoge punten scoort. Koksijde is in onze regio de koploper met liefst 12 genoteerde restaurants in de Gault&Millau gevolgd door Nieuwpoort met zeven. Pas daarna zien we Oostende met zes zaken. Enkel Savarin stijgt daar naar 13 op 20 en Marina heeft er de hoogste score namelijk 14 op 20. De blijvers met dezelfde score zien we in De Panne (3), De Haan (2), Diksmuide (2), Wenduine (2), Middelkerke (2), Ichtegem (1), Oudenburg (1) en ook De Olijfboom in Veurne behoudt zijn score.