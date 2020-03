De inwoners hebben beslist. Koksijde verandert niet naar Koksijde-Oostduinkerke Gudrun Steen

16 maart 2020

19u28 7 Koksijde De poll op de gemeentelijke website is afgesloten en het merendeel heeft gekozen om Koksijde als gemeentenaam te behouden. Een maand geleden opperde burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) om de naam te veranderen naar Koksijde-Oostduinkerke.

Maar de burgemeester luistert naar zijn inwoners. “Er namen 1143 mensen deel aan de poll over het voorstel om onze gemeentenaam te veranderen”, schetst Vanden Bussche. “Er stemden 916 personen voor het behoud van Koksijde en 227 voor de verandering naar Koksijde-Oostduinkerke. We behouden dus Koksijde als naam voor onze gemeente. Ik opperde de verandering omdat nu soms toeristen niet weten dat Oostduinkerke bij Koksijde hoort. We voeren trouwens al jaren marketing met de naam Koksijde-Oostduinkerke.” Ook onze krant voerde een poll. Daar wilde 66 procent het behoud van Koksijde als naam.

Ondertussen heeft het schepencollege beslist om de gemeentediensten te sluiten. “We verzekeren de dienstverlening maar in minimale bezetting”, zegt burgemeester Vanden Bussche. Hij was zondag nog misnoegd over het feit dat de winkels enkel tijdens het weekend dicht moeten. “Alle diensten blijven telefonisch en via mail bereikbaar. Een afspraak kan enkel voor dringende dossiers maar steeds nadat eerst een telefoontje is gepleegd. We zetten maximaal in op telewerken. We hebben daarvoor een vijftigtal extra laptops ter beschikking gesteld. Alle maatregelen gelden tot 3 april maar kunnen mogelijks verlengd worden.” De geplande gemeenteraad van vanavond maandag is ook geannuleerd.