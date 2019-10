De favoriete plekjes aan de Westkust van topslager Hendrik Dierendonck GUS

05 oktober 2019

07u00 0 Koksijde Hendrik Dierendonck (44) is een topslager met aandacht voor ambacht, passie en terroir. Hij heeft beenhouwerijen in Sint-Idesbald, Nieuwpoort, Kortrijk en Brussel. Een geboren West-Vlaming die rust vindt met zijn voeten in het zand. Hendrik is een ondernemer met een groot hart voor zijn eigen streek. Met hem trekken we naar zijn favoriete plekjes.

Win’est wijnbar

“Na een lange dag werken is het heerlijk om even langs te lopen bij Win’est wijnbar. Mijn vroegere skatevriend Jan Stockelinck is er zaakvoerder dus we hebben altijd wel een gespreksonderwerp. Bovendien kan je je er in een gezellig decor met zicht op zee neervlijen. Zalig uitblazen dus, met een glas wijn of een cocktail. Ook de grote verscheidenheid aan tapas is een aanrader. Niet alleen ’s zomers is er sfeer, ook in de kalmere wintermaanden is er altijd veel volk. Reserveren kan niet, maar dat mag je niet tegenhouden om deze plek te ontdekken. Genieten met een grote ‘G’, beter kan ik het niet omschrijven.”

Zeedijk 444

8670, Oostduinkerke

058/51.97.84

Visrestaurant Julia

“Het visrestaurant Julia vind je op wandelafstand van onze slagerij in Sint-Idesbald. Angus Wittevrongel is de eigenaar en runt bovendien de succesvolle visspeciaalzaak Mare Nostrum, eveneens in Sint-Idesbald. Terwijl je geniet van een schaal boordevol zeevruchten of één van de andere verse visgerechten zie je een nieuwe aanvoer van lekkers uit de Noordzee passeren afkomstig van Mare Nostrum. Angus is een vriend van me. We delen dezelfde passie voor ons product en gaan steeds op zoek naar de beste kwaliteit. Zijn vriendin ‘Natje’ werkt actief mee. Het zijn toppers die ik enorm apprecieer. Julia behoort tot de gevestigde waarden in onze gemeente en daarop mogen we trots zijn.”

A. Vanhouttelaan 2

8670, Sint-Idesbald

058/62.66.65

Willem Hiele

“Nog zo’n ambachtsman is Willem Hiele die in Koksijde een gelijknamig restaurant runt samen met zijn vriendin Shana. Zij is de topgastvrouw en kent heel wat van wijn. Een geoliede tandem zijn ze en dat merk je als gast. Het restaurant is ingericht in een oud vissershuisje waar Willem is opgegroeid. Hij is de laatste jaren een revelatie in het culinaire landschap. Ik heb hem zien groeien met vallen en opstaan, maar nu heeft hij zijn eigen identiteit gecreëerd. Willem is één van de beste ambassadeurs van Koksijde en onze garnaalvissers te paard. Hij laat geen kans onbenut om zijn gemeente in de kijker te zetten.”

Pylyserlaan 138

8670, Koksijde

058/59.62.21

Skatepark

“Als jonge gast skatete ik samen met Steve, die vandaag ODK Skateshop runt. Toen reden we de Zeedijk af op zoek naar perfecte skatespots. Hier en daar werden we wel eens weggejaagd. Vandaag beschikt de jeugd bij de sportzaal in Oostduinkerke over een fantastisch skatepark. Voor mij komt die jammergenoeg twintig jaar te laat. Ik heb nu schrik om te skaten, maar voor de jonge gasten is het een gedroomde plek. Skaten heeft mij levenslessen bijgebracht. Telkens herbeginnen tot het lukt, nu eens vallen, dan eens overeindkrabbelen. Wie skatet, groeit. Je leert dat niet alles vanzelf gaat.”

Hazebeekstraat

8670, Oostduinkerke

Sycod

“Mijn sportclub bij uitstek is Sycod, voluit de Sand Yacht Club van Oostduinkerke. Al 69 jaar is die vereniging een vaste waarde aan onze kust. Ik kom er vaak klanten tegen van mijn winkels. Ze komen van Brussel, Kortrijk en dichterbij van Nieuwpoort en Sint-Idesbald. Je kan er eerst actief zeilen, kiten en surfen en daarna genieten van de zonsondergang met een glas wijn en lekker eten. Voor mij een topspot waar je deze zomer zeker eens naartoe moet. Je ervaart het strandleven in z’n totaliteit. Het uitzicht, de geur van het zilte water, het zand tussen de tenen en het ruisen van de zee: om helemaal tot rust te komen.”

Alfred Devoslaan 50

8670, Oostduinkerke

Mieke Hill in Sint-Idesbald

“Mieke Hill is een hoge duin met daarop een villa. Ze staat symbool voor de groei van de badplaats. Voor mij is het dé vertrekplaats voor een jogging. Vroeger ravotten we er in de duinen. Dat was toen onze tuin. Nu geniet ik er van de stilte. In de winter ga ik meestal twee keer per week lopen. In de zomer kies ik liever voor de fiets. Het ideale decor om te lopen is het strand. De stilte en de rust aan de waterkant tijdens de kalmere maanden aan de kust overvallen me telkens weer. Van Mieke Hill gaat het verder naar Ster der Zee en de Zuid-Abdijmolen. Even stilstaan bij het verhaal van onze Duinenabdij en dan terug.”

Kleding Obelisk

“Ik besteed wel wat aandacht aan mijn kledij. Stijlvolle shirts en broeken die comfortabel aanvoelen, dat is waarvoor ik kies. Bij Sabine en Stefaan van de Obelisk vind ik telkens mijn gading. Ze verkopen talrijke mooie merken. Bovendien is het er gezellig winkelen en krijg je er extra stijladvies gratis bovenop. Winkelen is voor mij veel meer dan enkel maar wat spulletjes bijeen zoeken. Het gaat ook voor een stuk om beleving.”

Albert I-laan 95

8670, Oostduinkerke