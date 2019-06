Dat is echte liefde! Marcel en Bertha 75 jaar getrouwd GUS

22 juni 2019

13u33 0 Koksijde Een albasten jubileum, want zo heet dat als je 75 jaar bent getrouwd, is voor Koksijde een primeur. Marcel De Meirleir (96) en Bertha Vandamme (97) blijven er bescheiden bij. “Elkaar graag zien. Meer is er echt niet nodig om zo lang getrouwd te zijn”, lacht Marcel. Met de hele familie vieren ze vandaag hun huwelijksverjaardag.

Marcel is van Temse afkomstig en Bertha van De Panne. De twee leerden elkaar kennen op een trouw. “Mijn schoonmoeder was een nicht van mijn tante. Toen de dochter van die tante trouwde, zaten we samen op het feest en daar is de vonk overgeslagen”, vertelt Marcel. “We trouwden op 20 juni 1944. Dat was net op de 22ste verjaardag van Bertha. De Tweede Wereldoorlog was nog niet helemaal gedaan. Gelukkig moest ik niet naar Duitsland omdat ik een werkcontract kon versieren bij de rijkswacht in Antwerpen. Daarna startte ik mijn eigen kleermakerszaak die we in 1945 verhuisden naar Koksijde. Ja, de roep van de zee klonk te luid. Nog eens tien jaar later kozen we voor een commercieel interessanter pand in de Zeelaan voor onze zaak The English Taylor. Mijn vrouw had snit en naad geleerd en hielp me mee in de zaak. We combineerden dat met de opvoeding van onze drie kinderen. De evolutie naar confectiekledij was niet tegen te houden. In 1987 gingen we op pensioen.”

Pionierswerk

“Fotografie was mijn grote hobby”, vervolgt Marcel. “Ik stichtte mee de Fotoclub Westhoek waarvan ik enkele jaren voorzitter was. Ook de Rotaryclub Nieuwpoort-Westkust richtte ik op in 1967. Jammer genoeg lijdt mijn vrouw aan dementie en ziet ze niet meer zo goed maar we wonen wel nog samen in ons villaatje in Koksijde. Ik kook elke dag, lap de ramen en zorg dat het hier proper is. Elke middag lunchen we samen en om 15 uur genieten we van ons koffietje. Ik kweek zelfs nog mijn eigen tomaten. Er gaat geen dag voorbij zonder dat we lachen en elkaar knuffelen. Nee, we zijn elkaar bijlange nog niet beu. In het begin moet je als koppel wat water bij de wijn doen maar nu zijn we zo op elkaar ingespeeld dat we geen woorden meer nodig hebben om elkaar te verstaan. Of we nooit eens ruzie maken? De hele dag al lachend”, grapt Marcel. “We hebben geluk met onze familie. Naast onze drie kinderen hebben we zes kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Dat is ons mooiste huwelijkscadeau. Allemaal samen in een tent onze albasten jubileum vieren. Hopelijk mag dit geluk nog lang duren.”