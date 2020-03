Dames van Inner Wheel Westkust steunen lokale goede doelen Gudrun Steen

18 maart 2020

07u14 0 Koksijde De dames van Inner Wheel Westkust hebben de opbrengst van hun fundraisingactiviteit ‘Winter aan Zee’ verdeeld onder verschillende lokale goede doelen.

‘Winter aan zee’ bracht 12.500 euro op. Dat verdeelde Inner Wheel onder MPI Westhoek, palliatieve thuiszorg, Inclusie Vlaanderen Westhoek, Spina Bifida, Cervo Go tweede kans onderwijs, De Steiger, UZ Antwerpen, Vriendenkring Havenzate, Huize Rozenwingerd, Sociaal Huis Koksijde, Gezin in Nood, de slachtoffers van de woningbrand in Avekapelle, Moeders voor Kinderen, MS liga en de Okanklas in het Bernarduscollege.

Inner Wheel is een serviceclub voor dames verbonden aan de Rotaryfamilie. Wereldwijd zijn er meer dan 100.000 leden. In België en Luxemburg zijn er dat om en bij de 2000 verdeeld over 77 clubs. Vriendschap staat voorop in de werking.