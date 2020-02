Dak van appartementsgebouw aan Zeedijk vat vuur door roofingwerken Bart Boterman

15 februari 2020

13u39 150 Koksijde Op de Zeedijk in Koksijde is zaterdag rond 12.40 uur tijdens roofingwerken een spectaculaire brand uitgebroken op het dak van een appartementsgebouw. Een grote, zwarte rookpluim was tot in Oostende te zien.

Zowel de brandweer van De Panne, Koksijde als Oostduinkerke snelden richting de Zeedijk, nadat getuigen de noodcentrale hadden gealarmeerd. Twee Roemeense arbeiders waren roofing aan het branden toen een zak met afval in brand schoot door een onoplettendheid. Daardoor sloeg het vuur over op de roofing. Ook een vat met isolatieschuim ontplofte door de hitte, waardoor het isolatieschuim op balkons, een terras van een horecazaak en op de zeedijk terecht kwam.

De brandweer had het vuur snel onder controle en bestreed de brand met de ladderwagen. Maar de schade op het dak is groot. De meeste roofing is weggebrand en ook de zijkant van de liftkoker is gesmolten. Volgens de politie waren de Roemeense arbeiders legaal aan het werk en al een tijdje ingeschreven in ons land. Na de bluswerken moest de brandweer het isolatieschuim nog opruimen en dat vergde behoorlijk wat tijd en mankracht. Ook een voorbijganger had isolatieschuim over zijn kledij gekregen. Het incident lokte heel wat kijklustigen.