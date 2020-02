Daar klinken we op: installatie toekomstige Koksijdse brouwerij staat er al GUS

20 februari 2020

15u53 1 Koksijde De brouwerij op de site van Ten Bogaerde in Koksijde wordt ingericht in de oude varkensstallen en moet voor de zomervakantie klaar zijn. De brouwerijinstallatie werd vandaag geplaatst. Wie pintjes wil tappen in de bar bij de brouwerij kan zich nog steeds kandidaat stellen.

De brouwerij-installatie heeft een capaciteit van 1.000 liter en bestaat uit vier gisttanks. Het proces van één brouwsel duurt ongeveer acht uur. Het is de bedoeling dat het team van brouwerij Huyghe de mout ter plaatse zal malen. Dat zal voor de bezoekers zichtbaar zijn vanachter glas. Met een warmtetank wordt de warmte gerecupereerd voor het opwarmen van het volgende brouwsel en voor het reinigen van de installatie. Het gebrouwen bier gaat vervolgens naar drie schenktanks boven de bar. Omdat er drie tanks zijn kan er ook een seizoensbier gebrouwen worden. Pils zal er niet uit de tapkraan vloeien, enkel speciaalbier. Op het domein Ten Bogaerde wordt dit jaar nog 2,5 hectare zomergerst verbouwd dat bruikbaar is in de brouwerij. De plaatsing van de brouwerij-installatie gebeurde via het dak.

Wie interesse heeft om de horecazaak bij de brouwerij uit te baten kan zich kandidaat stellen bij Catherine Dubrulle van brouwerij Huyghe op 09/252.15.01.