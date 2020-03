Criminaliteit en aantal ongevallen fors gedaald sinds coronacrisis Bart Boterman

27 maart 2020

17u10 0 Koksijde Wat te verwachten viel, vertaalt zich in cijfers. Sinds het begin van de maatregelen op 13 maart is de criminaliteit in de politiezone Westkust (Nieuwpoort, Koksijde, De Panne) drastisch gedaald. “ We stellen bijvoorbeeld veertig procent minder verkeersongevallen vast en de helt minder (winkel)diefstallen”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve. “Enigszins logisch, nu veel mensen noodgedwongen thuis moeten blijven en enkel essentiële verplaatsingen nog mogelijk zijn.”

Zo zijn er 9 verkeersongevallen gebeurd sinds 13 maart tegenover 15 vorig jaar. ‘Gewone’ diefstallen daalden van 16 naar 8 en winkeldiefstallen van 4 naar 2. De diefstallen in woningen zijn evenwel identiek gebleven, namelijk 3 feiten. Ook het aantal strafbare feiten wat betreft intrafamiliaal geweld blijft stabiel, althans van 6 naar 5. “We hopen van harte dat de verdraagzaamheid binnen de gezinnen blijft. We mogen uiteraard de feiten die onder de radar blijven, die mensen bijvoorbeeld niet durven aangeven, niet vergeten”, aldus Deburchgraeve. Het aantal pv’s voor drugsbezit daalde met 67 %.

“Voor ons zijn deze cijfers een welkome meevaller, zo kunnen de ploegen optimaal ingezet worden om de coronamaatregelen te handhaven, wat ieders gezondheid ten goede komt. Let wel, we blijven op de andere criminaliteitsfenomenen toezien. Onze ploegen konden vorig weekend nog een vermoedelijke mensensmokkelaar strikken die ondertussen in de cel zit”, gaat Ine Deburchgraeve verder. Voorts wil ze nog waarschuwen voor fake news, oplichting via internet of van deur tot deur, voor zogezegd goedbedoelde initiatieven. “Zo gingen in onze zone bij de start van de coronacrisis oplichters langs, om zogezegd geld in te zamelen tegen corona, ze gaven zich valselijk uit voor medewerkers van het Rode Kruis.”