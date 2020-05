Coronacrisis treft blinden hard. Opleiding geleidehond duurt langer nu er zo weinig prikkels zijn op straat Gudrun Steen

12 mei 2020

10u11 0 Koksijde Vrienden der Blinden met vestigingen in Mons en Koksijde start een online donatieplatform. Het verliest een pak inkomsten omdat het via groepsbezoeken en op evenementen geen geld kan werven. Een blindegeleidehond twee jaar opleiden kost 25.000 euro waarvan de vzw de helft moet bijpassen.

Vrienden der Blinden ondersteunt de belangen van mensen met een visuele beperking. Het doel is om hen kosteloos een blindengeleidehond te geven. De puppy verblijft een jaar bij een pleeggezin om zich te socialiseren. Daarna krijgt het een intensieve opleiding in het centrum in Koksijde. Door de coronacrisis duurt dat allemaal langer. “Sinds half maart is onze organisatie met centra in Mons en Koksijde dicht”, zegt communicatiemedewerker Kimberly Wattier. “Onze honden konden terecht bij de instructeurs en bij vrijwilligers die zich al inzetten voor de vakantie- en weekendopvang. De opleiding staat noodgedwongen op een laag pitje. Fysiek kunnen de instructeurs niet trainen. Wandelen lukt wel maar op straat zijn er veel minder prikkels om de honden op het juiste niveau te kunnen trainen. Er is minder volk op straat en tot maandag waren alle winkels dicht. Dat betekent dus dat het langer zal duren om onze honden op te leiden. Als je weet dat de kostprijs nu al 25.000 euro bedraagt waarvan slechts de helft gesubsidieerd, besef je dat extra geld meer dan welkom is. Bovendien vallen de groepsbezoeken in het water. Vorig jaar was mei op dat vlak bijzonder druk met twee groepen per dag. Daarnaast zijn alle evenementen afgelast dus ook daar kunnen we geen fondsen werven.”

“Net nu ze het zo hard nodig hebben kunnen mensen met een visuele beperking moeilijk rekenen op fysieke hulp Pierre Poivre

Hulp online

Daarom start Vrienden der Blinden een online fondsenplatform. Daar kan je een vrije bijdrage overschrijven of zelf een actie op het getouw zetten. “Door de maatregelen kunnen mensen met een visuele beperking moeilijk rekenen op fysieke hulp en dat is net essentieel voor hen. Nu moeten ze ook nog eens langer wachten op hun hond”, onderlijnt directeur Pierre Poivre. De vereniging heeft zijn werking helemaal aangepast. “Zowel in Mons als in Koksijde hebben we een callcenter en noodhulplijn opgezet”, somt Pierre op. “Het sociaal team van maatschappelijk medewerkers belt onze cliënten regelmatig op en helpen waar het kan. Tot slot is er een besloten Facebookgroep voor onze pleeggezinnen.”

Sinds deze week is het opleidingscentrum terug opgestart maar het blijft voor het publiek gesloten. “De instructeurs gaan afwisselend enkele dagen in de week aan de slag. Het administratief werk gebeurt van thuis uit”, geeft Kimberly mee.

Pleeggezinnen

Vrienden der Blinden zoekt pleeggezinnen. “Het geld dat we via ons onlineplatform inzamelen gaat naar de opleiding van de geleidehonden maar ook naar de aankoop van puppy’s”, besluit directeur Poivre. “Daarom zoeken we extra pleeggezinnen die een jaar voor een puppy willen zorgen en die allerlei commando’s leren. Onze vereniging verbindt bijna 2500 mensen met een visuele beperking in België met 230 gepassioneerde medewerkers. Dit verhaal moet blijven bestaan en daarom hopen we dat veel mensen ons willen steunen.”

Het onlineplatform vind je op iksteun.vriendenderblinden.org. Info: vriendenderblinden.be.