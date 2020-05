Controle op tweedeverblijvers geen probleem volgens politiebaas Nicholas Paelinck: “Als mensen ons beliegen, hebben we dat snel genoeg door” Bart Boterman

07 mei 2020

13u54 16 Koksijde Verscheidene kustburgemeesters Verscheidene kustburgemeesters reageerden eerder verontwaardigd op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, om tweedeverblijvers ten vroegste vanaf 8 juni toe te laten in hun verblijven aan de kust in plaats van 18 mei. “Dit valt niet te controleren, aangezien mensen nu wel mogen surfen, golfen, familie bezoeken of aan hun boot werken”, zei onder meer Bart Tommelein (Open Vld). Maar volgens Nicholas Paelinck, korpschef van politie Westkust en voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale politie, vormt dat niet meteen een probleem. “Als mensen ons staan te beliegen, zullen we dat snel genoeg doorhebben. We zijn niet van gisteren.”

Volgens Paelinck gaan de meeste politiezones op 11 mei opnieuw over tot de reguliere werking. “Specifieke controles op niet-essentiële verplaatsingen zullen niet meer plaatsvinden, maar worden opgenomen in reguliere verkeerscontroles. We zullen ons vooral focussen op samenscholingen, controles op naleving van maatregelen in winkels en het dragen van mondmaskers in de stations in ondersteuning van veiligheidspersoneel”, duidt Nicholas Paelinck.

“Maar het is nog steeds niet de bedoeling om aan de andere kant van het land te wandelen of winkelen. Ook overnachten in je tweedeverblijf is niet toegestaan. Als wij in Koksijde iemand uit Limburg tegenhouden, dan weten goed genoeg dat het om een dagjestoerist of tweedeverblijver gaat. Dan volgt een proces-verbaal. We moeten nog steeds vermijden dat mensen massaal naar de kust komen, zodat het virus niet opnieuw opflakkert. Ons staan te beliegen, heeft geen zin”, aldus Paelinck.

En wat als...?

Maar wat als de moeder van die Limburger in Koksijde woont? “Dan mag hij zijn moeder bezoeken, als ze tot die vier vaste personen behoort. Uitzonderingen zijn er steeds, maar je moet je uitleg ook kunnen bewijzen. We kunnen niet alles controleren en dat is ook onze taak niet. De flagrante overtreders: die moeten eruit. Ik meen overigens dat het gros van de bevolking het nu wel heeft begrepen en beseft wat de gevolgen kunnen zijn van het overtreden van de maatregelen. In het begin hebben we de controles rigoureus uitgevoerd, omdat niet iedereen de ernst besefte. Ik denk dat dat intussen veranderd is.”

De logica zelve

Dat de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om tweedeverblijvers ten vroegste na 8 juni toe te laten, lijkt voor Paelinck de logica zelve. “We moeten eerst de evalueren welk effect het openen van de winkels teweegbrengt. Daarna kunnen we pas beslissen wie wél en niet mag komen. Je kan niet alles tegelijk doorduwen”, stelt hij.