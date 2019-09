Collectie Paul Delvaux breidt uit met ‘Naakt op het strand’ GUS

21 september 2019

Koksijde De Stichting Paul Delvaux heeft een nieuwe parel in zijn rijke collectie. Het gaat om het olieverfschilderij 'Naakt op het strand'.

De Stichting Paul Delvaux kan zijn veertigste verjaardag met een extra feestje vieren. Een private verzamelaar schonk namelijk het uitzonderlijke schilderij ‘Naakt op het strand’. “Het maakt deel uit van de werken van Paul Delvaux uit de jaren 1930”, zegt wetenschappelijk directeur Camille Brasseur. “De schilderijen uit die periode zijn zeldzaam want Delvaux was toen weggegaan van zijn eerste vrouw en had haar het huis en het atelier met de inboedel overgelaten. We hadden nog niet veel werken uit die tijd vandaar dat dit voor onze zo uniek is.” De collectie van de Stichting Paul Delvaux is met ruim 3000 werken de grootste ter wereld. Dat gaat om meer dan zestig schilderijen maar ook schetsen, etsen, tekeningen en aquarellen. Conservator Julie Van Deun is opgetogen. “De vrouw en de natuur zijn de geliefkoosde thema’s van Delvaux en dat vind je ook in dit werk terug. We zullen het permanent tonen in het museum in Sint-Idesbald. Daar loopt tot volgend jaar ook nog de tijdelijke tentoonstelling over de fresco’s die Delvaux van 1954 tot 1956 schilderde in de bibliotheek en woonkamer van de villa van Gilbert Périer in Brussel. We brengen dat werk als het ware tot leven hier in het museum.”