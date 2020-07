Chef-kok en oud-leraar hotelschool Ter Duinen Thierry Cornelis plots overleden Gudrun Steen

13 juli 2020

16u41 16 Koksijde Thierry Cornelis (62) van restaurant De Kelle in het hartje van Koksijde is plots overleden. Dit jaar vierde hij nog de 25ste verjaardag van zijn restaurant.

Thierry is een gekende figuur in de ruime regio. Samen met zijn echtgenote Tjorven Ghysdael runde hij net 25 jaar zijn restaurant De Kelle in de Zeelaan in Koksijde. Hij was oud-leerling van de Koksijdse hotelschool Ter Duinen waar hij zelf ook 35 jaar lang lesgaf.

Bij de 33 Meesterkoks van België was hij culinair ambassadeur en bij de koninklijke Orde van de Paardenvisser kreeg hij eveneens een ambassadeurstitel. Recent werd hij opgenomen als nieuwe North Sea Chef want koken met vis uit de Noordzee was één van de zaken waarvoor hij bekend was.

Later meer …