Chalet in de duinen enkel te voet bereikbaar: Britse toerist denkt slimmer te zijn, maar rijdt zich vast Bart Boterman

26 februari 2020

09u50 0 Koksijde Op het strand van Sint-Idesbald bij Koksijde heeft een Volvo zich dinsdag in de vooravond vastgereden in het zand. Het ging om een Britse toerist die een chalet had geboekt in de duinen nabij de Dumontlaan en de Koksijde Yachting Club.

De chalet is echter enkel te voet bereikbaar maar de Britse toerist dacht daar toch anders over. Tot hij zich muurvast reed in het losse zand. Uiteindelijk kwam een takeldienst ter plaatse om de Volvo uit het zand terug naar de openbare weg te slepen. De toerist diende zijn valiezen alsnog te voet naar de chalet te sleuren.