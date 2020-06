Carport en tractor branden volledig uit, maar nog geen idee hoe vuur kon ontstaan Bart Boterman

25 juni 2020

13u08 0 Koksijde Langs de straat Dijk in Wulpen, deelgemeente van Koksijde, is donderdagvoormiddag een hevige brand ontstaan bij een woning. Een carport, met daarin onder meer een kleine tractor en allerhande spullen, ging in vlammen op.

De brand ontstond rond 9.45 uur. Een grote zwarte rookpluim was tot ver te zien. De brandweer van Oostduinkerke en Koksijde kwamen ter plaatse en riepen versterking op van de brandweerpost Nieuwpoort voor een extra tankwagen en autopomp. Uiteindelijk was de brand vrij snel onder controle, maar vielen de carport en de tractor niet meer te redden. Ook een zitmaaier ging in vlammen op alsook allerhande opgeslagen spullen. Volgens de verklaring van de bewoner zag hij plots dat zijn carport in brand stond, maar is het gissen naar de oorzaak. Ook de brandweer heeft er voorlopig het raden naar. Er vielen geen gewonden.