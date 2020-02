Carnavalstoet Oostduinkerke gaat niet meer door dit jaar Gudrun Steen

24 februari 2020

18u40 0 Koksijde De gemeente Koksijde heeft net beslist om de carnavalstoet in Oostduinkerke, die zondag door het stormweer niet kon doorgaan, niet te verplaatsen naar een andere datum.

“Ik had eventueel nu zondag als optie in mijn hoofd maar het voorspelde slechte weer heeft ons doen besluiten om de stoet dit jaar niet meer te laten doorgaan”, zegt schepen van Feestelijkheden Dorine Geersens (LB). “De groepen die geïnvesteerd hadden in een wagen of kledij zullen we vergoeden voor de gemaakte kosten. Jaarlijks hebben we een gemeentelijk budget van 50.000 euro voor het carnaval. In onze loods staan een achttal eigen wagens die dit jaar dus niet meer zullen uitrijden in Oostduinkerke. Sommige zullen wel in andere carnavalstoeten in de regio opduiken. Zondag hebben we de carnavalisten getrakteerd op een gratis vat. De gemeente sponsorde per café in Oostduinkerke-Dorp een vat. Dat apprecieerden de feestvierders. Het blijft uiteraard jammer voor alle energie die gestopt is geweest in de wagens maar veiligheid gaat voor ons voor.” Evenementenmanager Peter Bruneel geeft nog mee dat de kindercarnavalstoet van nu woensdag 26 februari om 14 uur in Koksijde met aansluitend gratis kinderanimatie in CasinoKoksijde wel doorgaat. Daarop zullen ook een paar wagens van de afgelaste grote stoet te zien zijn.